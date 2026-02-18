Miami'de romantizm...

16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan ünlü oyuncu Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le tatile çıktı.

Giriş: 18 Şubat 2026 Çarşamba

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Rafael bebek caddede...

Birkaç ay önce anne olan Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ve oğulları Rafael Rumi ile birlikte Bebek Sahili'nde objektiflere yansıdı.
Yakın dostlar tatile çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yakın dostu Bilge Kuru ile İngiltere'de tatil yaptı.
İsviçre'de tatil...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan, annesi Ender Mermerci ve ablası Yosun Reza ile tatile çıktı.
“Surface” sergisi açıldı

Sanatsever ünlü isimler “Surface” (Yüzey) sergisinin açılışına katıldılar.

