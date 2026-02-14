Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

Giriş: 14 Şubat 2026 Cumartesi

ASLAN KEMAL-MARIAM GÜLMAN

ASLAN KEMAL-MARIAM GÜLMAN

ASLAN KEMAL-MARIAM GÜLMAN

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

CAN-DENİZ HAKKO

CAN-DENİZ HAKKO

CAN-DENİZ HAKKO

ALARA KOÇİBEY, EREN MOROVA

ALARA KOÇİBEY, EREN MOROVA

ALARA KOÇİBEY, EREN MOROVA

Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer’in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi açıldı.
Çağdaş sanatın yeni buluşma noktası...

İstanbul’da şehirle ilişki kuran dinamik bir platform olarak kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.

"Film Gibi Hayatlar"

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit "Film Gibi Hayatlar" kitabını okuyucuların beğenisine sundu.
Şimşek'ten 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, “EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman” başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.