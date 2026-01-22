Sevenleri Koç'u dualarla andı

21 Ocak 2016’da vefat eden Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, vefatının onuncu yıldönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç'un anma töreninde babası Rahmi Koç, halası Semahat Arsel, ağabeyleri Ali Koç, eşi Caroline ile kızları Esra ve Aylin Koç katıldı. Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı konuşmada, “Bugün, Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 10’uncu yıl dönümünde bir aradayız. Onsuz 10 yıl geçmiş olsa da, Mustafa Bey’e çok erken vedâ etmiş olmanın üzüntüsü hâlâ ilk günkü gibi taze. Topluluğumuzun 100. yaşını idrâk edeceğimiz bu anlamlı yılda onu ve liderliği boyunca yaşattığı değerleri hatırlamak her zamankinden daha kıymetli. Mustafa Bey; Topluluğumuzun ve ülkemizin yakın tarihinde kendisine unutulmaz bir yer edinmişti. Her zaman memleket sevgisiyle düşünür, üretir; zor zamanlarda dahî sağduyulu liderlik sergilerdi. Sevecen, cömert, alçakgönüllü mizâcıyla çevresindekilere güven verirdi. Sadece iş hayatında değil, yaşamın her alanındaki samîmiyetiyle; yüz yüze tanışmadığı insanların dahî saygı ve takdîrini kazandı. Ardında bıraktığı iz; yalnızca hâtıralarımızda değil, toplumsal hâfızada da yaşamaya devam ediyor. Kıymetli anısını dâimâ yaşatacağımız Mustafa Bey’i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi’nin ebediyete intikâl etmiş tüm fertlerini rahmet ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.