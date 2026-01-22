Davetler

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 10. yılına giren, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Giriş: 22 Ocak 2026 Perşembe 09:52 Güncelleme: 22 Ocak 2026 Perşembe 10:26
Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Törenin bu yılki teması, “Eğitimde Eşitsizlikler” teması ve “Kayıtsız Kalma” sloganıyla gerçekleştirildi. Sabancı Center’da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende Sevil Sabancı, Gökhan, Zeynel Abidin Erdem, Hülya Eltemur ve Maurizio Braucci vardı. Yarışmanın bu yılki kanaat önderi İtalyan yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci oldu. Yarışmanın jürisinde; oyuncu, yazar ve yönetmen Ercan Kesal, başarılı oyuncu Funda Eryiğit, ödüllü senarist ve yönetmen Gözde Kural ve uluslararası film dağıtımcısı John Durie ile yapımcı Jordanco Petkovski yer alıyor.Türkiye genelinde 34 ilden toplam 163 film başvurdu. En fazla başvurunun yapıldığı İzmir’i sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya takip etti. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, projenin 10 yıllık sürecinde 2 bin 500’e yakın başvuru aldıklarını vurguladı. Sabancı, eğitimin bir toplum için taşıdığı hayati öneme işaret ederek şunları kaydetti: "Biliyoruz ki tüm eşitsizliklerin içinde en kalıcı etkisi olan eğitimde eşitsizliktir. Çünkü eğitim her çocuk için en temel insan hakkıdır. Ve eğitimdeki eşitsizlik yalnızca bugünü değil, bir çocuğun yarınını, bir ailenin umudunu ve bir toplumun geleceğini belirliyor." Yarışma jürisinin titiz değerlendirmeleri sonucunda, 34 farklı ilden gelen 163 film arasından dereceye giren isimler açıklandı. Yarışmanın birincilik ödülüne "Arena" filmiyle Emirhan Cangül layık görüldü. Cangül, 80 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Yarışmada ikincilik ödülü "Picasso Muhammed" filmiyle Berat Yüksel’e verilirken, üçüncülük derecesini "İkizler" adlı yapımıyla Zehra Asal Keşiş elde etti. İkinciye 60 bin, üçüncüye ise 30 bin lira para ödülü takdim edildi.

