Jet Set

Brooklyn sessizliğini bozdu

Dünyanın en ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn, anne ve babasıyla bağlarını kestiğini açıkladı.

Giriş: 21 Ocak 2026 Çarşamba 10:07 Güncelleme: 21 Ocak 2026 Çarşamba 10:08
Brooklyn sessizliğini bozdu

Dünyanın en ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn, ebeveynleriyle bağlarını kestiğini açıkladı. Brooklyn’in sert çıkışı, Beckham ailesinin medya ve kamuoyu nezdinde yıllardır özenle koruduğu kusursuz imaja darbe vurdu. David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu olan Brooklyn, Instagram'da yayınladığı bir paylaşımda ailesinin, 26 yaşındaki model eşi Nicola Peltz Beckham ile ilişkisini "mahvetmeye" çalıştığını iddia etti. Anne ve babasının yıllardır basına yansıyanları "kontrol ettiğini" de sözlerine ekledi. Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı David ve eşi Victoria ise iddialar karşısında sessizliğini korudu. Instagram'daki paylaşımında Brooklyn, "Yıllardır sessiz kaldım ve bu meseleleri özel tutmak için her türlü çabayı gösterdim," ifadelerini kullandı. "Ailemle barışmak istemiyorum. Artık kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. "Hayatım boyunca, ailemizle ilgili basında yer alan anlatıları anne ve babam kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve sahici olmayan ilişkiler, içine doğduğum hayatın bir parçası oldu. Ne yazık ki, anne-babam ve ekipleri basına gitmeye devam etti, bu da beni kendi adıma konuşmaya ve basılan yalanların sadece bir kısmı hakkında gerçeği söylemeye mecbur bıraktı." "Son zamanlarda, kendi maskelerini korumak için çoğunlukla masum insanlar pahasına medyaya sayısız yalan yerleştirmek adına ne kadar ileri gidebileceklerini bizzat gördüm. Ama gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum."

David ve Victoria Beckham Brooklyn

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İş dünyası Tarkan'la eğlendi...

Megastar Tarkan’ın Volkswagen Arena’daki üçüncü konseri, iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi.
Güncel 'Her zaman kalbimizde'

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'u, ölümünün onuncu yıl dönümünde eşi Caroline Koç, yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Güncel ‘Evrende Bir İz’

Sanatçı Neslihan Demircioğlu, ‘Evrende Bir İz’ sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Jet Set Brooklyn sessizliğini bozdu

Dünyanın en ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn, anne ve babasıyla bağlarını kestiğini açıkladı.

Güncel Courchavel'de kayak tatili...

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti dostlarıyla birlikte çıktıkları kayak tatilinden keyifli anlar paylaştılar.

Güncel 'Babamla çalışmak bir lütuf'

İş hayatındaki başarılarıyla ön plana çıkan, müzayede sektörünün ünlü isimlerinden Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil, iş ve özel hayatındaki tüm bilinmeyenleri HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı.
Jet Set Ünlü modacı hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti.
Güncel Kıbrıs'ta gala gecesi...

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards Kıbrıs'ta gerçekleşti.
Söyleşi 'Babamla çalışmak bir lütuf'

Müzayede sektörünün ünlü isimlerinden Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil, iş hayatındaki başarılarını ve müzayede sektörü hakkında tüm bilinmeyenleri HT Kulüp 'e anlattı.
Güncel UNESCO mirası bahçeyi gezdi

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, UNESCO dünya mirasında yer alan tropik bahçeyi ziyaret etti.

Jet Set Yeni albümü kutladılar

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sevgilisi rapçi ASAP Rocky'nin yeni albümünü kutladı.
Güncel Tarkan’dan unutulmaz gece!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Tarkan'ı 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da dinledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.