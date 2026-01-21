Brooklyn sessizliğini bozdu

Dünyanın en ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn, ebeveynleriyle bağlarını kestiğini açıkladı. Brooklyn’in sert çıkışı, Beckham ailesinin medya ve kamuoyu nezdinde yıllardır özenle koruduğu kusursuz imaja darbe vurdu. David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu olan Brooklyn, Instagram'da yayınladığı bir paylaşımda ailesinin, 26 yaşındaki model eşi Nicola Peltz Beckham ile ilişkisini "mahvetmeye" çalıştığını iddia etti. Anne ve babasının yıllardır basına yansıyanları "kontrol ettiğini" de sözlerine ekledi. Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı David ve eşi Victoria ise iddialar karşısında sessizliğini korudu. Instagram'daki paylaşımında Brooklyn, "Yıllardır sessiz kaldım ve bu meseleleri özel tutmak için her türlü çabayı gösterdim," ifadelerini kullandı. "Ailemle barışmak istemiyorum. Artık kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. "Hayatım boyunca, ailemizle ilgili basında yer alan anlatıları anne ve babam kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve sahici olmayan ilişkiler, içine doğduğum hayatın bir parçası oldu. Ne yazık ki, anne-babam ve ekipleri basına gitmeye devam etti, bu da beni kendi adıma konuşmaya ve basılan yalanların sadece bir kısmı hakkında gerçeği söylemeye mecbur bıraktı." "Son zamanlarda, kendi maskelerini korumak için çoğunlukla masum insanlar pahasına medyaya sayısız yalan yerleştirmek adına ne kadar ileri gidebileceklerini bizzat gördüm. Ama gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum."