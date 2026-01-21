İş dünyası Tarkan'la eğlendi...

Megastar Tarkan’ın Volkswagen Arena’daki üçüncü konseri, cemiyet, spor ve magazin dünyasını bir araya getirdi. Geceye cemiyet hayatından Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner ile Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı da katıldı. 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da verdiği konserle hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan ve günler öncesinden tükenen biletlerin ardından binlerce hayran, hep bir ağızdan Tarkan şarkıları söylediler. Arena çevresinde adeta festival havası yaşanırken, coşkulu kalabalık objektiflere renkli görüntüler verdi.

Nazif Şahin KARPUZ