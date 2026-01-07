Yeni tarifler için Singapur'da...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni reçeteler için Singapur'u keşfe çıktı.

Giriş: 07 Ocak 2026 Çarşamba

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Ünlü yıldızlar Karayipler'de mahsur...

ABD’nin Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik yürüttüğü operasyon sırasında hava sahasının kapatılması, Hollywood yıldızlarından Leonardo Dicaprio ve Natalie Portman gibi isimleri iptal edilen uçuşlar nedeniyle St. Barts ve çevresinde mahsur bıraktı.
Sabancı, evinde parti verdi

İş insanı Sevil Sabancı, Sabancı Korusu'nda yer alan köşkünde dostlarına özel bir parti düzenledi.
Costa Rica'da romantik tatil...

Ünlü aktör Hugh Jackman ile Sutton Foster Costa Rica'da tatil yaptı.
Sabancı kamera karşısında...

Bir mücevher markasıyla iş birliği yapan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, evinde poz verdi.

