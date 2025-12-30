Bebeğiyle poz verdi

Güncel

Ayşe Boyner, markası için oğlu Rafael Rumi ile birlikte ayna karşısında poz verdi.

Giriş: 30 Aralık 2025 Salı 09:47 Güncelleme: 30 Aralık 2025 Salı 09:47
Kısa zaman önce anne olan Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni koleksiyonunu oğlu Rafael Rumi ile birlikte ayna karşısında tanıttı. Boyner, ilhamını Amerika çöllerinden Rocky Dağları’nın doğusu boyunca uzanan Büyük Ovalar’a kadar uzanan topraklardan alan markasınının yeni sezondan seçtiği favori parçalarını fotoğrafladı. Kendine has tarzıyla markasının çekimlerinde sık sık yer alan Ayşe Hanım, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koleksiyonu tanıttı. Oğluyla birlikte takım bir yelek giyinen Ayşe Boyner fotoğraflarına; 'Yetişkinler için de yaşamaya devam ederken özellikle küçüğümüz için yaratıldı.' notunu düştü.

Ayşe Boyner Rafael Rumi marka stil

