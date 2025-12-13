Çağlarcan’dan “Requiem For Shadows” sergisi...

Genç sanatçı Güneş Çağlarcan “Requiem For Shadows” isimli kişisel sergisini bağımsız sanatçıların eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Loft Art'de sergiledi. Serigiye Ali Sabancı, Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp gibi çok sayıda sanatsever isim katıldı. Requiem For Shadows’daki figürler, her biri tekil olan güçlü palet bıçak darbeleriyle varlık kazanır. Bedensel formlar, aşkı, özlemi, hatıraları ve görülme isteğini ışığa taşırken, insan kimliğinin değişken ve kırılgan doğasını yansıtır. Arkadaki derin gölgeler ise bastırılmış duyguları, söylenmemiş hayalleri ve gizli iç dünyaları

saklar. Işık ile gölgenin karşılaşması, insan varoluşunun çok katmanlı yapısını görünür kılar; hepimizin taşıdığı hikâyelerin sessiz bir ağıdına dönüşür. For Shadows, izleyiciyi yalnızca görmeye değil, hissetmeye davet eder. Güneş Çağlarcan’ın özgün Shadows besteleri, bu deneyimi tamamlayan duygusal bir rehber niteliği taşır. Sanatçı, müzik ve görüntüyü bir araya getirerek izleyiciyi koleksiyonun atmosferine daha derin bir yolculuğa çağırır.

Onur AYDIN