St. Moritz'de kayak yaptılar...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte ünlü kayak merkezi St. Moritz'de kayak yaptı.

Giriş: 12 Aralık 2025 Cuma 10:11 Güncelleme: 12 Aralık 2025 Cuma 10:11
Çocuklukğundan beri kayak sporuna gönül veren Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile çıktıkları İsviçre tatilinde birlikte kayak yaptılar. Bembeyaz manzarada zirveye çıkan Demirağlar karın keyfini çıkardı. Pistte tüm hünerlerini sergileyen usta kayakçı, kayak yaparken bol bol video çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aslışah Hanım, kayak tatilinin her anını takipçileriyle paylaştı. Kayak yaptığı anda çekilen bir videoyu sosyal medyada yayınlayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, takipçilerinden beğeni aldı.

