Çiftçi'den '51. Dakika' sergisi...

Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çiftçi, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “51. Dakika” isimli ilk kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıktı. Serginin davetine Adna Polat, Fatih Öztürk gibi çok sayıda sanatsever isim katıldı. Sanatçı, terapistin bilinç dışını görsel imgelere dönüştürdüğü bu sergide aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkilenme biçimlerini bir terapistin gözünden ele alıyor. Sanatçının bu sergisinde yer alan eserler, bilinç dışının ani sıçramalarını ve aşkın patolojik dinamiklerini sezgisel bir ritimle bir arada görmeyi mümkün kılarken çalışmalarda yer alan katmanlı yüzeyler, yırtık parçalar, kelimeler, silik ya da çarpıcı imgeler; seans sonrası terapistin yaşadığı keskin, karmakarışık yoğun duygulanımları somutlaştırıyor. Aşkın başlangıç aşamasından ayrılık sonrası yaşananlara kadar devam eden imgeler, mekânda kurgulanmış bir seans odasında adeta terapistin düşleminde sonlanıyor. Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “51. Dakika” isimli sergi, 11 Ocak 2026 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.