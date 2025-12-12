Sabancı'ya Onur Ödülü

Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen “Kuzey’in Kadın Yıldızları Ödülleri” töreninde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldı. Törende KKTC’nin ilk Kadın Bakanı Onur Borman, Dr. Ayten Salih Berkalp, Sibel Taşçıoğlu, Zuhal Gencer Erkaya, Sevilay Sadıkoğlu, Mine Gürses, Ayşegül Bafralı, Serpil Tamur, Özlem Özbekoğlu, Sahra Tuncer, Mihriban Er, Merve Akıncı, Şehnaz Çehreli, Dr.Fatma Çimen Tuğlu, Av.Sahra Tucel Aylin Onar ve daha pek çok KKTC ve Türkiye’den başarılı isimler ödüllün sahibi oldu. Törende ayrıca “Mare Monte Yardımseverler Derneği’ne” ödüllerini takdim etmekten Aslıhan Hanım 'Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik değerli çalışmaları için kendilerini kutluyorum.' Dedi.