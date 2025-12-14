Sanata destek için 'Gala Modern'...

İstanbul Modern’de çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına destek sağlamak amacıyla düzenlenen Gala Modern gerçekleşti. Gala Modern’in eş destekçileri bu yıl da Rolex’in İstanbul Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz oldu. Türkiye ve dünyadan on üç sanatçı, güncel ve karakteristik üretimleriyle İstanbul Modern’e katkıda bulundu. Müze koleksiyonunda yer alan sanatçıların bağışladığı yapıtlar, gecenin en heyecanlı anlarından biri olan Destek Yarışı’nda sanatseverlerle buluştu. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Gala Modern’in yıllar içinde kazandığı uluslararası etkiye dikkat çekerek şunları söyledi: “Kültür Elçilerimizle birlikte, ilk günden bu yana eksilmeyen bir heyecanla sürdürdüğümüz Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin desteğiyle uluslararası bir kimlik kazandı. Gala Modern ile yüzbinlerce çocuk ve gencimizi sanatla buluşturma fırsatı buluyoruz. Bugüne kadar İstanbul Modern’de eğitimlere katılan 1 milyon çocuğumuz ve gencimiz artık birer sanatsever olarak büyüyor, hayatlarını sanatla daha da

zenginleştiriyor. Fırsat eşitliği yaratma hedefiyle özel eğitim gruplarındaki binlerce genç için programlar ve sanat atölyeleri geliştirmeyi sürdürüyoruz.” Eczacıbaşı gecenin açılış konuşmasında, ilk günden bu yana Gala Modern’e verdikleri destek için Banu Çarmıklı, Banu İpeker, Cem Hakko, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Melkan Gürsel, Okşan Atilla Sanön, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı ve Şeli Elvaşvili oluşan İstanbul Modern Kültür Elçileri’ne tek tek teşekkür etti. Destek yarışında Türkiye ve dünyadan 13 sanatçının 12 yapıtı sanatseverlerle buluştu.

Onur AYDIN