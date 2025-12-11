Güncel

Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ilham verici konuşma serisi SheTalks, genç kadınları alanında öncü isimlerle bir araya getirdi.

Giriş: 11 Aralık 2025 Perşembe
Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen SheLabprojesinin ilham verici konuşma serisi SheTalks, genç kadınları alanında öncü isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu ve UNDP Elçisi Mert Fırat ve Dünya Tekvando Şampiyonu Nafia Aydın Kuş SheTalks'un ikinci buluşmasında geleceğin kadın liderleriyle buluştu. Etkinlikte konuşma yapan Ümit Boyner ise, "Mert Bey'e geldiği için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize burada destek verdi. Hem yapay zeka konusunda hem de teknolojik gelişmeler ile iş modelleri çok farklı yerlere gidiyor. Genç kadınlarınızın günümüz istihdamında hak ettikleri yerleri alabilmeleri için biz de çok çalışıyoruz." dedi. İnşallah bu programı da sürdürülebilir kılacağız. Türkiye'nin 4 bir yanından başvuruşar var. 5 bin üzerinde kadın başvurusu aldık." diyerek süreci ve gururunu dile getirdi.

Onur AYDIN

Boyner Grup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı SheTalks

Geleceğin kadın liderleriyle buluştular

Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ilham verici konuşma serisi SheTalks, genç kadınları alanında öncü isimlerle bir araya getirdi.
