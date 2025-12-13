Çağlarcan’dan “Requiem For Shadows” sergisi...

Genç sanatçı Güneş Çağlarcan, "Requiem For Shadows" isimli kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 13 Aralık 2025 Cumartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Çiftçi'den '51. Dakika' sergisi...

Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çiftçi, “51. Dakika” isimli ilk kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Dostların Colmar turu...

Yakın arkadaşlar Meral Kosif, Fulya Nayman ve Figen Kıral Colmar'da tatil yaptı.
'72 saat Londra'da'

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ eşiyle birlikte çıktığı İngiltere tatilinden yeni fotoğrafları '72 saat Londra'da' notuyla paylaştı.
Ata'ya ziyaret...

Caroline Koç kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

