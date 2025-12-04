Etkinlikte bir araya geldiler...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, 2026'ya yön verecek trendlerin konuşulduğu etkinliğe katıldı.

Giriş: 04 Aralık 2025 Perşembe

AHU ORAKÇIOĞLU

BUKET TAŞDELEN 

ECE KIRAL 

EMRULLAH-EZGİ TURANLI 

SEMA GÜRAL SÜRMELİ, NAFİ SÜRMELİ

SERAP SARI 

ZAFER KOZANOĞLU

ZEYNEP GERMEN 

Etkinlikte bir araya geldiler...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, 2026'ya yön verecek trendlerin konuşulduğu etkinliğe katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Elmaslı taçla ziyafete katıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin onuruna verilen davette Prenses Kate Middleton, Kraliçe Victoria'dan kalma 2 bin 600 elmaslı özel tacıyla boy gösterdi.
Boğaz'da davet...

Alara Koçibey, Simla-Hüsamettin Bayazıt ve Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı çifti Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen özel davete katıldılar.
Etkinlikte bir araya geldiler...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, 2026'ya yön verecek trendlerin konuşulduğu etkinliğe katıldı.
Düren'den anlamlı sergi...

Sanatçı Rahşan Düren'in sergisi Beyoğlu'nda sanatseverleri ağırladı.
Mücevher tutkunlarına yeni koleksiyon...

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.