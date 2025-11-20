Monako Prensi Albert'in danışmanlığını yapan Hülya Biren'e "Ordre des Grimaldi" nişanı verildi.
Giriş: 20 Kasım 2025 Perşembe
HÜLYA BİREN, MONAKO PRENSİ II. ALBERT
HÜLYA BİREN, MONAKO PRENSİ II. ALBERT
MONAKO PRENSİ II. ALBERT
NESLİHAN SABANCI, HÜLYA BİREN
HÜLYA BİREN
HÜLYA BİREN
HÜLYA BİREN
HÜLYA BİREN
Biren'e 'Ordre des Grimaldi' nişanı...
Monako Prensi Albert'in danışmanlığını yapan Hülya Biren'e "Ordre des Grimaldi" nişanı verildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.