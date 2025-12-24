“Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, 22 ve 23 Aralık 2025 tarihlerinde Alaluxa’nın konsept danışmanlığında ve The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” Alışveriş Etkinliğini gerçekleştirdi. 3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini hayata geçirerek onların hayata umutla tutunmalarını sağlayan Make-A-Wish Türkiye, her yıl en az 400 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Shop for Wishes etkinliğinde yapılan her alışveriş, bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesine katkı sağladı. The Peninsula Istanbul’un zarif Yalı Balo Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, 60’tan fazla seçkin marka ziyaretçilerle buluştu. Açılış kokteyli ve DJ performansıyla başlayan program; mozaik ve Afrika tabağı atölyeleri, canlı karikatür çizimleri gibi renkli deneyimlerle devam etti. Etkinliğin en özel anlarından biri; Romina Hakko, Alara Mildon, Eda Zamanpur, Dila Tarkan, Pelin Uluksar, Ayşegül Uluç, Meriç Küçük ve Selin Geçit’in umut temalı çizimlerinin, keman eşliğinde gerçekleştirilen canlı resim performansıyla bir modelin beyaz elbisesi üzerinde hayat bulması oldu. Etkinliğin ikinci gününde ise Alaluxa’nın Kurucusu Ayşegül Tuncer’in moderatörlüğünde, İş İnsanı Leyla Alaton ve Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan’ın katılımıyla “Sosyal Fayda Yaratmak” başlıklı ilham verici bir söyleşi gerçekleştirildi. Alara Noyan Duo’nun caz performansı ise katılımcılara büyülü anlar yaşattı. Ziyaretçiler, keyifli bir yılbaşı alışveriş deneyimi yaşarken, aynı zamanda çocukların dileklerinin gerçeğe dönüşmesine destek olmanın mutluluğunu paylaştı.