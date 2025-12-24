Magazin Hattı

“Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” alışveriş etkinliğini gerçekleştirdi.

Giriş: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:22 Güncelleme: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:22
“Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, 22 ve 23 Aralık 2025 tarihlerinde Alaluxa’nın konsept danışmanlığında ve The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” Alışveriş Etkinliğini gerçekleştirdi. 3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini hayata geçirerek onların hayata umutla tutunmalarını sağlayan Make-A-Wish Türkiye, her yıl en az 400 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Shop for Wishes etkinliğinde yapılan her alışveriş, bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesine katkı sağladı. The Peninsula Istanbul’un zarif Yalı Balo Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, 60’tan fazla seçkin marka ziyaretçilerle buluştu. Açılış kokteyli ve DJ performansıyla başlayan program; mozaik ve Afrika tabağı atölyeleri, canlı karikatür çizimleri gibi renkli deneyimlerle devam etti. Etkinliğin en özel anlarından biri; Romina Hakko, Alara Mildon, Eda Zamanpur, Dila Tarkan, Pelin Uluksar, Ayşegül Uluç, Meriç Küçük ve Selin Geçit’in umut temalı çizimlerinin, keman eşliğinde gerçekleştirilen canlı resim performansıyla bir modelin beyaz elbisesi üzerinde hayat bulması oldu. Etkinliğin ikinci gününde ise Alaluxa’nın Kurucusu Ayşegül Tuncer’in moderatörlüğünde, İş İnsanı Leyla Alaton ve Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan’ın katılımıyla “Sosyal Fayda Yaratmak” başlıklı ilham verici bir söyleşi gerçekleştirildi. Alara Noyan Duo’nun caz performansı ise katılımcılara büyülü anlar yaşattı. Ziyaretçiler, keyifli bir yılbaşı alışveriş deneyimi yaşarken, aynı zamanda çocukların dileklerinin gerçeğe dönüşmesine destek olmanın mutluluğunu paylaştı.

Shop for Wishes Make-A-Wish Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sanat ve gastronomi buluştu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sanatın dönüştürücü gücünü gastronomiyle buluşturan etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Sabancı, Kars'ı gezdi

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Kars'ı gezip Çıldır Gölü'nün üstünde yemek yedi.

Güncel 2025'in şık kadınları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan sosyetenin şık kadınları 2025 yılında da ihtişamlı davet kombinleriyle göz doldurdular.
Jet Set Nişanlısıyla tatilde...

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, turne kapsamında konser vermek üzere gittiği Meksika'da, nişanlısı Callum Turner ile deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Magazin Hattı “Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” alışveriş etkinliğini gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Tasarım, ilham ve sohbet...

İş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet ilham dolu anlara sahne oldu.

Güncel Sabancı'dan yalıda yılbaşı partisi...

Arzu Sabancı, yalısında davet vererek dostlarıyla birlikte yeni yılı kutladı.
Güncel Kosifler kayak tatilinde...

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Güncel 2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2025'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğu yakaladılar.
Jet Set Kraliyet geleneği bozulmadı...

Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Davetler Galata’da yılbaşı daveti...

Ünlü hanımlar, İstanbul’un kültürel belleğinde özel bir yere sahip Galata’da yılbaşı davetine katıldılar.
Güncel Boyner, bebeğiyle dolaştı...

Ayşe Boyner, oğlu Rafael Rumi ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.