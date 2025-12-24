Magazin Hattı

Tasarım, ilham ve sohbet...

İş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet ilham dolu anlara sahne oldu.

Giriş: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:38 Güncelleme: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:38
Tasarım, ilham ve sohbet...

Kale Fulya Showroom’da iş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet, ilham dolu anlara sahne oldu. Kalebodur’un tasarım odaklı vizyonu, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın ev sahipliğinde Fulya Showroom’da gerçekleşen özel bir buluşmayla bir kez daha hayat buldu. İş dünyasından ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davet, sıcak atmosferi ve samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Projehane çatısı altında Bilge Kuru’nun organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte; tasarım, mimari, yaşam kültürü ve ilham veren hikâyeler aynı sofrada paylaşıldı. Geçtiğimiz ay da benzer bir buluşmaya ev sahipliği yapan Kale Fulya Showroom, bu özel davetle birlikte yaratıcı fikirlerin, iş birliklerinin ve dostane sohbetlerin buluşma noktası olmayı sürdürdü.


Katılımcılar, Kalebodur’un inovasyonu merkeze alan yaklaşımı eşliğinde keyifli ve ilham verici bir


deneyim yaşadı.

tasarım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sanat ve gastronomi buluştu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sanatın dönüştürücü gücünü gastronomiyle buluşturan etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Sabancı, Kars'ı gezdi

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Kars'ı gezip Çıldır Gölü'nün üstünde yemek yedi.

Güncel 2025'in şık kadınları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan sosyetenin şık kadınları 2025 yılında da ihtişamlı davet kombinleriyle göz doldurdular.
Jet Set Nişanlısıyla tatilde...

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, turne kapsamında konser vermek üzere gittiği Meksika'da, nişanlısı Callum Turner ile deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Magazin Hattı “Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” alışveriş etkinliğini gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Tasarım, ilham ve sohbet...

İş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet ilham dolu anlara sahne oldu.

Güncel Sabancı'dan yalıda yılbaşı partisi...

Arzu Sabancı, yalısında davet vererek dostlarıyla birlikte yeni yılı kutladı.
Güncel Kosifler kayak tatilinde...

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Güncel 2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2025'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğu yakaladılar.
Jet Set Kraliyet geleneği bozulmadı...

Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Davetler Galata’da yılbaşı daveti...

Ünlü hanımlar, İstanbul’un kültürel belleğinde özel bir yere sahip Galata’da yılbaşı davetine katıldılar.
Güncel Boyner, bebeğiyle dolaştı...

Ayşe Boyner, oğlu Rafael Rumi ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.