Tasarım, ilham ve sohbet...

Kale Fulya Showroom’da iş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet, ilham dolu anlara sahne oldu. Kalebodur’un tasarım odaklı vizyonu, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın ev sahipliğinde Fulya Showroom’da gerçekleşen özel bir buluşmayla bir kez daha hayat buldu. İş dünyasından ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davet, sıcak atmosferi ve samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Projehane çatısı altında Bilge Kuru’nun organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte; tasarım, mimari, yaşam kültürü ve ilham veren hikâyeler aynı sofrada paylaşıldı. Geçtiğimiz ay da benzer bir buluşmaya ev sahipliği yapan Kale Fulya Showroom, bu özel davetle birlikte yaratıcı fikirlerin, iş birliklerinin ve dostane sohbetlerin buluşma noktası olmayı sürdürdü.

Katılımcılar, Kalebodur’un inovasyonu merkeze alan yaklaşımı eşliğinde keyifli ve ilham verici bir

deneyim yaşadı.