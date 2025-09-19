Bodrum'da mutlu son...

İş dünyasının önemli ismi Moris Kohen Bodrum’da Pınar Hacıarifoğlu’yla evlendi. 550 seçkin davetlinin katıldığı düğünde Ralf Tezman, Serdar Bilgili gibi iş dünyasından birçok isim vardı. İskelede gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini Ralf Tezman, şarkıcı Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Düğün öncesi Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odalarını kapatarak misafirlerini ağırlayan Kohen düğünü için adeta kesenin ağzını açtı. Moris Kohen ve Pınar Hacıarifoğlu çifti geçtiğimiz yıl aileleri ve dostlarının katıldığı küçük bir törenle nişanlamıştı.

Onur AYDIN