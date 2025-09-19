Güncel

Bodrum'da mutlu son...

İş insanı Moris Kohen 3 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

Giriş: 19 Eylül 2025 Cuma
Bodrum'da mutlu son...

İş dünyasının önemli ismi Moris Kohen Bodrum’da Pınar Hacıarifoğlu’yla evlendi. 550 seçkin davetlinin katıldığı düğünde Ralf Tezman, Serdar Bilgili gibi iş dünyasından birçok isim vardı. İskelede gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini Ralf Tezman, şarkıcı Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Düğün öncesi Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odalarını kapatarak misafirlerini ağırlayan Kohen düğünü için adeta kesenin ağzını açtı. Moris Kohen ve Pınar Hacıarifoğlu çifti geçtiğimiz yıl aileleri ve dostlarının katıldığı küçük bir törenle nişanlamıştı.

Onur AYDIN

Moris Kohen Pınar Hacıarifoğlu BODRUM düğün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Bodrum'da mutlu son...

İş insanı Moris Kohen 3 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.
Güncel 'Kıraç' özlemle anıldı

Yaşamı boyunca kültürden sanata birçok alanda izler bırakan Suna Kıraç, mezarı başında anıldı.
Güncel Sabancı'ya St. Tropez'de kutlama...

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını ailesiyle birlikte kutlayan Arzu Sabancı'ya dostları St. Tropez'de sürpriz yaptı.
Güncel Köyde bazlama açtı

Bir süredir İzmir'in Sazak Köyü'nde yaşayan Elif Boyner, ateşin başına geçip bazlama yaptı.

Güncel Geliniyle sanat turunda...

Geçtiğimiz aylarda oğlu Aslan Kemal'i evlendiren Feryal Gülman, Azeri gelini Mariam Mekhdieva ile sergi gezdi.
Magazin Hattı Nişantaşı'nda bir Gizli Bahçe...

İstanbul’da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren The Stay Boulevard Nişantaşı, sonbaharı, Otmar Uras ile hayata geçirdiği yeni sergisi “Gizli Bahçe” ile karşıladı.
Güncel Sabancı, Prenses Akiko'yu ağırladı

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı misafir etti.

Güncel Karnı burnunda poz verdi

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner, Nişantaşı'nda ikizi Elif Boyner'e selam vererek karnı burnunda poz verdi.
Güncel Ailece kutlama...

Bettina Machler, kardeşi Urs Machler'in doğum gününü ailece yemek organize ederek kutladı.
Güncel Afrika'daki yetimlere umut taşıdı

Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, sivil toplum örgütüyle birlikte Afrika'ya giderek yardım kampanyalarına katıldı.

Jet Set Dua Lipa'nın New York şıklığı...

Dünya turnesine kısa bir ara veren ünlü şarkıcı Dua Lipa, New York'ta özel bir akşam yemeğine çıkarken şıklığıyla dikkat çekti.
Magazin Hattı “Su ile Hayata” Festivali...

QNB Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği'yle yürüttüğü “Su ile Hayata” projesi kapsamında düzenlenen Su Farkındalığı Festivali gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.