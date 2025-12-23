Güncel

2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2025'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğu yakaladılar.

Giriş: 23 Aralık 2025 Salı 09:31 Güncelleme: 23 Aralık 2025 Salı 09:31
2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri evlilik haberleri ve muhteşem düğünleriyle 2025 yılına bir iz bıraktılar. İş insanı Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Gülman’ın oğulları Aslan Kemal Gülman ve Mariam Mekhdieva çifti 2025 yılında mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftlerden oldu. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen muhteşem bir nikah töreni ile dünya evine giren Gülman çiftinin şahitliğini ise onları tanıştıran yakın dostları yaptı. İş dünyasının önemli ismi Moris Kohen ise Pınar Hacıarifoğlu’yla Bodrum’da nikah masasına oturdu. Dillere destan bir düğünle evlenen çiftin düğün törenine 550 seçkin davetli katıldı. Düğün öncesi Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odalarını kapatarak misafirlerini ağırlayan Kohen düğünü için adeta kesenin ağzını açmıştı. İskelede gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini Ralf Tezman, şarkıcı Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Atasay Mücevherat’ın 4’üncü kuşak temsilcisi Simay Kamer de girişimci Bilgen Gedikli ile 2025 yılında evlilik kararı aldı. Eylül ayında açık havada mutluluğa evet diyen Gedikli çiftini aileleri ve dostları yalnız bırakmamıştı. Tersane İstanbul Mondaine’de gerçekleşen düğünde, çiftin yakın dostlarından oluşan yaklaşık 140 davetli bir araya gelmişti. Simay Kamer, Özgür Masur imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, Bilgen Gedikli Tom Ford imzalı bir tasarım tercih etmişti. Dalia Garih'in kızı Natalie Garih de Bertan Frayman ile Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda evlendi. Natalie Garih, sade şıklığıyla göz kamaştırırken davetliler arasında Cem Hakko, Allan Hakko, Can Hakko, Aylin Tahincioğlu, Nezih Barut ve Berrak Barut gibi isimler vardı. Cem Kalyoncu ile İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat Tarihçi Doç. Dr. Hülya Kalyoncu'nun kızlarından Eda Kalyoncu, Güney Kore asıllı Amerikalı Kevin Park ile yakın dostlarının tanıklığında ‘Evet’ diyerek hayatlarını birleştirdi. Eda Kalyoncu ve Kevin Park çifti, 2020’de ABD'de aşk yaşamaya başlamıştı.

evlilik nikah düğün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sanat ve gastronomi buluştu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sanatın dönüştürücü gücünü gastronomiyle buluşturan etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Sabancı, Kars'ı gezdi

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Kars'ı gezip Çıldır Gölü'nün üstünde yemek yedi.

Güncel 2025'in şık kadınları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan sosyetenin şık kadınları 2025 yılında da ihtişamlı davet kombinleriyle göz doldurdular.
Jet Set Nişanlısıyla tatilde...

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, turne kapsamında konser vermek üzere gittiği Meksika'da, nişanlısı Callum Turner ile deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Magazin Hattı “Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” alışveriş etkinliğini gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Tasarım, ilham ve sohbet...

İş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet ilham dolu anlara sahne oldu.

Güncel Sabancı'dan yalıda yılbaşı partisi...

Arzu Sabancı, yalısında davet vererek dostlarıyla birlikte yeni yılı kutladı.
Güncel Kosifler kayak tatilinde...

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Güncel 2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2025'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğu yakaladılar.
Jet Set Kraliyet geleneği bozulmadı...

Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Davetler Galata’da yılbaşı daveti...

Ünlü hanımlar, İstanbul’un kültürel belleğinde özel bir yere sahip Galata’da yılbaşı davetine katıldılar.
Güncel Boyner, bebeğiyle dolaştı...

Ayşe Boyner, oğlu Rafael Rumi ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.