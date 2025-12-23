2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri evlilik haberleri ve muhteşem düğünleriyle 2025 yılına bir iz bıraktılar. İş insanı Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Gülman’ın oğulları Aslan Kemal Gülman ve Mariam Mekhdieva çifti 2025 yılında mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftlerden oldu. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen muhteşem bir nikah töreni ile dünya evine giren Gülman çiftinin şahitliğini ise onları tanıştıran yakın dostları yaptı. İş dünyasının önemli ismi Moris Kohen ise Pınar Hacıarifoğlu’yla Bodrum’da nikah masasına oturdu. Dillere destan bir düğünle evlenen çiftin düğün törenine 550 seçkin davetli katıldı. Düğün öncesi Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odalarını kapatarak misafirlerini ağırlayan Kohen düğünü için adeta kesenin ağzını açmıştı. İskelede gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini Ralf Tezman, şarkıcı Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Atasay Mücevherat’ın 4’üncü kuşak temsilcisi Simay Kamer de girişimci Bilgen Gedikli ile 2025 yılında evlilik kararı aldı. Eylül ayında açık havada mutluluğa evet diyen Gedikli çiftini aileleri ve dostları yalnız bırakmamıştı. Tersane İstanbul Mondaine’de gerçekleşen düğünde, çiftin yakın dostlarından oluşan yaklaşık 140 davetli bir araya gelmişti. Simay Kamer, Özgür Masur imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, Bilgen Gedikli Tom Ford imzalı bir tasarım tercih etmişti. Dalia Garih'in kızı Natalie Garih de Bertan Frayman ile Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda evlendi. Natalie Garih, sade şıklığıyla göz kamaştırırken davetliler arasında Cem Hakko, Allan Hakko, Can Hakko, Aylin Tahincioğlu, Nezih Barut ve Berrak Barut gibi isimler vardı. Cem Kalyoncu ile İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat Tarihçi Doç. Dr. Hülya Kalyoncu'nun kızlarından Eda Kalyoncu, Güney Kore asıllı Amerikalı Kevin Park ile yakın dostlarının tanıklığında ‘Evet’ diyerek hayatlarını birleştirdi. Eda Kalyoncu ve Kevin Park çifti, 2020’de ABD'de aşk yaşamaya başlamıştı.