'Kıraç' özlemle anıldı

Yaşamı boyunca kültürden sanata birçok alanda izler bırakan Suna Kıraç, mezarı başında anıldı.

Giriş: 19 Eylül 2025 Cuma
Yaşamları boyunca kültürden sanata eğitimden toplumsal gelişime kadar birçok alanda kalıcı izler bırakan Suna Kıraç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Koç Ailesi'nden Rahmi Koç, Semahat Arsel ve kızı İpek Kıraç, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, “Topluluğumuzun 100. yaşına hazırlanırken, bize yol gösteren kıymetli büyüklerimizi anmak ve onların manevi mirasını geleceğe taşımak daha büyük bir önem taşıyor. Ülkemiz ve Topluluğumuz için unutulmaz izler bırakmış iki Cumhuriyet kadını, Sevgi Hanım ve Suna Hanım’ı her zaman saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Sevgi Hanım; sanatın, kültürün ve tarihin toplumsal gelişimdeki rolünü çok iyi kavramış, ülkemizin köklerini sonraki nesillere aktarmak için sorumluluk üstlenmiş zarif bir Cumhuriyet kadınıydı. Suna Hanım da iş dünyasındaki vizyoner yaklaşımının yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında açtığı yol ile memleketimize kalıcı eserler kazandırmış değerli bir liderdi. Onun öncülüğünde hayata geçen kurumlar sayesinde, her yıl binlerce çocuk ve genç kaliteli eğitim olanaklarına kavuşuyor; ülkemiz için güçlü bir istikbal inşa ediliyor. Her iki büyüğümüzün de idealleri, kurdukları kurumlarla ve ilham verdikleri hayatlarla yaşamaya devam ediyor. Bizler de onların emanetini lâyıkıyla 100. yaşımıza ve ötesine taşımak için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sevgi Hanım’ı ve Suna Hanım’ı sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

