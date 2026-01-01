Yeni yıl anıları...

Ailece yeni yıla giren Ferya Gülman, Aslan Kemal-Mariam Gülman, Tahsin-Semra Özlenir ve Nuri-Tuba Develi çifti yılbaşı coşkusunu sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Yeni yıla Dubai'de oğlu Aslan Kemal ve Gelini Mariam ile birlikte giren Feryal Gülman, yılbaşı sofrasında paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. Kırmızının hakim olduğu sofrada poz veren Gülman, geri sayım yaparak kutlama yaptı. İş insanı Nuri Develi'de eşi Tuba Develi, kızları ve annesiyle bir aradaydı. 2026'ya girmeye dakikalar kala merhum babası Arif Develi'nin resmiyle fotoğraflarını yayınladı. Kar yağışıyla coşkulu kutlamalarına devam eden Develi Ailesi fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tahsin-Semra Özlenir çifti de ailece yemek yiyerek birlikte vakit geçirdiler.