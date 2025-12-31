Jet Set

Heidi Klum'un romantik tatili...

Bir dönemin ünlü modeli Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile St. Barts'da tatil yaptı.

Giriş: 31 Aralık 2025 Çarşamba 10:27 Güncelleme: 31 Aralık 2025 Çarşamba 10:27
Heidi Klum'un romantik tatili...

Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, Karayip adası St. Barts tatilinde çok eğleniyor. Yeni yılı sıcak iklimde karşılamak isteyen 52 yaşındaki emekli süper model Heidi Klum ile 36 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz, plajda neşeli halleriyle görüntülendi. Güneşin altında kendilerini okyanus suyuna bırakan çift, her fırsatta sevgi gösterisinde bulundu. Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, kendilerini çeken paparazzileri fark etseler de rahatsız olmadı ve mutluluk pozları vermeye devam etti. Tom Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz de ünlü çiftle birlikte tatil yapıyor. Aslında iki gün önce onlarla birlikte gelmesi gerekiyordu. Ancak Bill Kaulitz'in, köpeğinin havayolunun kabin gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle uçağa binmesine izin verilmedi. Kaulitz, iki gün sonra başka bir uçuşla adaya getirildi. 1990'lı yılların en ünlü modellerinden olan ve kariyerine sunuculukla devam eden Heidi Klum, dört çocuk annesi. Klum, çocuklarının büyümesiyle eşiyle baş başa tatile çıkıp aşk kaçamağı yapabiliyor.


Heidi Klum Tom Kaulitz st. Barts

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Güzelliklerle gel 2026'

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, yeni yıl öncesi bir yemek vererek 2026 yılına 'Güzelliklerle gel' dedi.
Güncel 'Turizm hem zevkli hem de zor'

NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, başarılı iş hayatından tüyolar verirken babası Nafi Güral ile birlikte çalışmanın sorumluluklarını HT Kulüp'e anlattı...
Jet Set Heidi Klum'un romantik tatili...

Bir dönemin ünlü modeli Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile St. Barts'da tatil yaptı.
Güncel Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Nazlı Sabancı, yeni yaşına dostlarıyla birlikte merhaba dedi.
Güncel Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.

Güncel Bebeğiyle poz verdi

Ayşe Boyner, markası için oğlu Rafael Rumi ile birlikte ayna karşısında poz verdi.

Söyleşi 'Turizm hem zevkli hem de zor'

Başarılı turizmci NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, iş dünyasından özel yaşamına dair her şeyi Ht Kulüp'e anlattı.

Jet Set 63 milyon dolarlık tenis kortu

Paris Hilton, malikanesine 63 milyon dolarlık pembe tenis kortu yaptırdı.
Güncel 'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü, EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.

Güncel Alaton'dan yeni yıl daveti

İş insanı Leyla Alaton, yakın dostları için yeni yıl daveti verdi.
Güncel Neslişah'ın 'Sri Lanka' anıları...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yeni yıl öncesi ailesiyle birlikte çıktığı Sri Lanka tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jet Set Jenner’dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, Instagram hesabından Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanının İngilizce baskısını paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.