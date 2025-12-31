Heidi Klum'un romantik tatili...

Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, Karayip adası St. Barts tatilinde çok eğleniyor. Yeni yılı sıcak iklimde karşılamak isteyen 52 yaşındaki emekli süper model Heidi Klum ile 36 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz, plajda neşeli halleriyle görüntülendi. Güneşin altında kendilerini okyanus suyuna bırakan çift, her fırsatta sevgi gösterisinde bulundu. Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, kendilerini çeken paparazzileri fark etseler de rahatsız olmadı ve mutluluk pozları vermeye devam etti. Tom Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz de ünlü çiftle birlikte tatil yapıyor. Aslında iki gün önce onlarla birlikte gelmesi gerekiyordu. Ancak Bill Kaulitz'in, köpeğinin havayolunun kabin gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle uçağa binmesine izin verilmedi. Kaulitz, iki gün sonra başka bir uçuşla adaya getirildi. 1990'lı yılların en ünlü modellerinden olan ve kariyerine sunuculukla devam eden Heidi Klum, dört çocuk annesi. Klum, çocuklarının büyümesiyle eşiyle baş başa tatile çıkıp aşk kaçamağı yapabiliyor.