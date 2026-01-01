Aspen ve New York'ta yılbaşı...

Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey, oyuncu Kate Hudson ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde kış tatilini tercih etti. Bella Hadid arkadaşalarıyla gözde tatil merkezi Aspen'de bir araya geldi. Kürküyle dikkat çeken model Hadid, yeni yılı dostlarıyla birlikte karşıladı. Sesiyle geniş kitlelere ulaşan şarkıcı Mariah Carey'de Aspen'deydi... Carey kaplan desenli kürküyle soğuktan korunmaya çalıştı. Ünlü oyuncu Kate Hudson ise New York'da kameralara yansıdı. Hudson'da uzun kürküyle karlı New York sokaklarında dolaştı.