Güncel

Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.

Giriş: 30 Aralık 2025 Salı 09:25 Güncelleme: 30 Aralık 2025 Salı 09:25
Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Kendisi gibi bir grup hayvansever arkadaşlarıyla 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, patili dostları için çalışmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına destek olmak için kermeslerde satış yapan ve çeşitli organizasyonlarda yer alan Derin Hanım bu kez de 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu. Derin Mermerci, anlatımıyla iyiliğin sınır tanımayan gücünü sahneye taşıdı. İnsan, hayvan ve doğayla kurulan bağın; duyarlılık ve sorumlulukla nasıl anlam kazandığını söyleyen Mermerci'nin konuşması dinleyenlerden tam not aldı.

derin mermerci Kelebek Etkisi Bir Can Bir Candır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Nazlı Sabancı, yeni yaşına dostlarıyla birlikte merhaba dedi.
Güncel Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.

Güncel Bebeğiyle poz verdi

Ayşe Boyner, markası için oğlu Rafael Rumi ile birlikte ayna karşısında poz verdi.

Söyleşi 'Turizm hem zevkli hem de zor'

Başarılı turizmci NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, iş dünyasından özel yaşamına dair her şeyi Ht Kulüp'e anlattı.

Jet Set 63 milyon dolarlık tenis kortu

Paris Hilton, malikanesine 63 milyon dolarlık pembe tenis kortu yaptırdı.
Güncel 'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü, EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.

Güncel Alaton'dan yeni yıl daveti

İş insanı Leyla Alaton, yakın dostları için yeni yıl daveti verdi.
Güncel Neslişah'ın 'Sri Lanka' anıları...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yeni yıl öncesi ailesiyle birlikte çıktığı Sri Lanka tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jet Set Jenner’dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, Instagram hesabından Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanının İngilizce baskısını paylaştı.

Güncel 2025'in ayrılıkları...

2025 yılında Ali Sabancı-Vuslat Doğan ve İzzet Özilhan-Yasemin Ergene çifti boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.

Güncel Noel sofrasında bir arada...

Bettina Machler, çocukları ve torunları için yeni yıl sofrası hazırlayarak davet verdi.
Güncel 2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil lokasyonlarında geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.