Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Kendisi gibi bir grup hayvansever arkadaşlarıyla 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, patili dostları için çalışmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına destek olmak için kermeslerde satış yapan ve çeşitli organizasyonlarda yer alan Derin Hanım bu kez de 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu. Derin Mermerci, anlatımıyla iyiliğin sınır tanımayan gücünü sahneye taşıdı. İnsan, hayvan ve doğayla kurulan bağın; duyarlılık ve sorumlulukla nasıl anlam kazandığını söyleyen Mermerci'nin konuşması dinleyenlerden tam not aldı.