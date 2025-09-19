Sabancı'ya St. Tropez'de kutlama...

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına ayak basan Arzu Sabancı ailesiyle bir arada bir kutlama yapmıştı. Yakın arkadaşlarıyla seyahate çıkan Sabancı'ya bir sürprizde St. Tropez'de arkadaşlarından geldi. Ünlü bir restoranda yemek yiyen grup daha sonra Arzu Sabancı için pasta kesti. Havalimanında hangi ülkeye gideceğini öğrenen Arzu Sabancı, arkadaşlarının yaptığı doğum günü sürpriziyle hem yazı bitirdi hem de yeni yaşını kutlamış oldu. Eğlenceli geceden kareleri aktif kullandığı sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Hanım, dostlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.