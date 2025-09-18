Sabancı, Prenses Akiko'yu ağırladı

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı ağırladı. Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan Prens Mikasa ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Japonya Prensesi Akiko'yu kapıda karşılayan Demet Sabancı Çetindoğan'a üünlü tarihçi İlber Ortaylı ve annesi annesi Özcan Sabancı da eşlik etti. 'Kültürlerin kaynaşması... Osmanlı yemişlik odasında Geleneksel Japon Çay Seramonisi…. Japonya’nın kültür ve sanatını uluslararası alanda temsil eden Altes Prensesi Akiko of Mikasa'nın yüksek katılımıyla gerçekleşen seramoni 50 dakika sürdü… Bizde ilerde Tokyo’da Geleneksel Türk Kahvesi Sunumumuzu gerçekleştirmek dileğiyle...' notuyla özel günden kareler yayınlayan Sabancı, ailesi ve dostları tarafından Prens Akiko'yu ağırladığı için tebrik edildi. Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, önceki gün Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmış ve Anıtkabir Özel Defterini imzalamıştı.