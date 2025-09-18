“Su ile Hayata” Festivali

QNB Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliği ile yürüttüğü “Su ile Hayata” projesi kapsamında düzenlenen Su Farkındalığı Festivali, İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlikte 200’den fazla çocuk, suyun döngüsünü, tasarruf yöntemlerini ve doğa için önemini atölyeler ve sahne gösterileri ile deneyimledi. Festival, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ev sahipliğinde, QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve QNB Türkiye'nin Net Sıfır taahhüdüne dikkat çeken reklam filminde yer alan oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar atölyeleri ziyaret ederek su tasarrufu konusunda pratik bilgiler edinirken, çocuklar Su Filtreleme, Suyun Serüveni, Doğal Çanta Boyama, Deniz Atıklarından Sanat ve Biyoçeşitlilik Yer Oyunu gibi etkinliklerde uygulamalı deneyimler yaşadı.