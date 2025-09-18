Karnı burnunda poz verdi

Cem Boyner 1982 yılında Bilgün Sazak Dereli ile evlenmiş, bu evliliğinden de Emine ile ikizleri Elif ve Ayşe dünyaya gelmişti. Ayşe Boyner geçtiğimiz yıl ise yönetmen Metin Anter’le ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Ayşe Boyner modacı Hakan Yıldırım’ın defilesine karnı burnunda katılarak hamileliğini duyurmuştu. Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kalan Boyner, caddede kız kardeşi Elif Boyner'in objektifine takıldı. Bir pastanede alışveriş yapmak için sıraya giren Ayşe Hanım, kız kardeşi Elif Boyner'e yakalanınca ona selam durarak poz verdi. Ayşe Boyner, 2020 yılında iş insanı Cem Telvi ile nikah masasına oturmuş ancak evliliği bir yılın sonunda bitmişti.