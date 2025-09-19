Güncel

Köyde bazlama açtı

Bir süredir İzmir'in Sazak Köyü'nde yaşayan Elif Boyner, ateşin başına geçip bazlama yaptı.

Giriş: 19 Eylül 2025 Cuma
Köyde bazlama açtı

İş insanı Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin kızları Elif Boyner, bir süredir köy yaşamını deneyimleyip sosyal medya hesabından paylaşıyor. İzmir'in Rum köyünde çeşitli etkinlikler yaparak köy halkıyla birlikte eğitim alan Boyner, bu kez de Sazak Köyü'nde ateşin başına geçti. Köylerinde kadınların nesillerdir ürettiği bazlamanın tarifini, kuracağı kadın kooperatifi için öğrenen Boyner, ilk olarak hamur açtı daha sonra da ateşin başına geçerek pişirdi. Yaptıkları bazşamaları köy kahvaltısında yeme fırsatı bulan Elif Hanım, sofrasını ve kadın dostlarını sosyal medya hesabından paylaştı.


Elif Boyner Sazak köy deneyim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Kıraç' özlemle anıldı

Yaşamı boyunca kültürden sanata birçok alanda izler bırakan Suna Kıraç, mezarı başında anıldı.
Güncel Sabancı'ya St. Tropez'de kutlama...

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını ailesiyle birlikte kutlayan Arzu Sabancı'ya dostları St. Tropez'de sürpriz yaptı.
Güncel Köyde bazlama açtı

Bir süredir İzmir'in Sazak Köyü'nde yaşayan Elif Boyner, ateşin başına geçip bazlama yaptı.

Güncel Geliniyle sanat turunda...

Geçtiğimiz aylarda oğlu Aslan Kemal'i evlendiren Feryal Gülman, Azeri gelini Mariam Mekhdieva ile sergi gezdi.
Güncel Sabancı, Prenses Akiko'yu ağırladı

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı misafir etti.

Güncel Karnı burnunda poz verdi

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner, Nişantaşı'nda ikizi Elif Boyner'e selam vererek karnı burnunda poz verdi.
Güncel Ailece kutlama...

Bettina Machler, kardeşi Urs Machler'in doğum gününü ailece yemek organize ederek kutladı.
Güncel Afrika'daki yetimlere umut taşıdı

Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, sivil toplum örgütüyle birlikte Afrika'ya giderek yardım kampanyalarına katıldı.

Jet Set Dua Lipa'nın New York şıklığı...

Dünya turnesine kısa bir ara veren ünlü şarkıcı Dua Lipa, New York'ta özel bir akşam yemeğine çıkarken şıklığıyla dikkat çekti.
Magazin Hattı “Su ile Hayata” Festivali...

QNB Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği'yle yürüttüğü “Su ile Hayata” projesi kapsamında düzenlenen Su Farkındalığı Festivali gerçekleşti.
Güncel 18. İstanbul Bienali başlıyor...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, kapılarını açıyor.

Davetler Dinçkök'ten “Yüzeyin Ötesinde” sergisi

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, “Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface” adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.