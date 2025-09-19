Köyde bazlama açtı

İş insanı Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin kızları Elif Boyner, bir süredir köy yaşamını deneyimleyip sosyal medya hesabından paylaşıyor. İzmir'in Rum köyünde çeşitli etkinlikler yaparak köy halkıyla birlikte eğitim alan Boyner, bu kez de Sazak Köyü'nde ateşin başına geçti. Köylerinde kadınların nesillerdir ürettiği bazlamanın tarifini, kuracağı kadın kooperatifi için öğrenen Boyner, ilk olarak hamur açtı daha sonra da ateşin başına geçerek pişirdi. Yaptıkları bazşamaları köy kahvaltısında yeme fırsatı bulan Elif Hanım, sofrasını ve kadın dostlarını sosyal medya hesabından paylaştı.