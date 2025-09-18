Afrika'daki yetimlere umut taşıdı

Acil İhtiyaç Projesi (AİP) Vakfı ile birlikte Afrika’da yoksulluğun ve susuzluğun en yoğun yaşandığı köylere giden Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, bölgedeki yetimhaneleri ve yoksul köyleri yerinde ziyaret etti. Gözlemleri sırasında, AİP Vakfı’nın destek sağladığı bir yetimhanede yaşayan küçük bir yetimle gönül bağı kuran Sezer, Amina'nın “koruyucu annesi” olarak sorumluluk üstlendi. Bu anlamlı adım sayesinde küçük Amina, düzenli barınma, gıda ve eğitim desteğine kavuşarak geleceğe umutla bakma imkânı bulacak. Hande Sezer, bu yolculuğun kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, çevresine de çağrıda bulundu: “Her birimizin desteği, bir çocuğun hayatını baştan aşağı değiştirebilir. Benim gibi sizler de koruyucu anne olarak yetimlerin hayatına dokunabilirsiniz.” AİP Vakfı, düzenli desteklerle yetimlerin yalnızca bugünü değil, yarınlarını da güvence altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir.