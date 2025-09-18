Güncel

Afrika'daki yetimlere umut taşıdı

Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, sivil toplum örgütüyle birlikte Afrika'ya giderek yardım kampanyalarına katıldı.

Giriş: 18 Eylül 2025 Perşembe
Afrika'daki yetimlere umut taşıdı

Acil İhtiyaç Projesi (AİP) Vakfı ile birlikte Afrika’da yoksulluğun ve susuzluğun en yoğun yaşandığı köylere giden Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, bölgedeki yetimhaneleri ve yoksul köyleri yerinde ziyaret etti. Gözlemleri sırasında, AİP Vakfı’nın destek sağladığı bir yetimhanede yaşayan küçük bir yetimle gönül bağı kuran Sezer, Amina'nın “koruyucu annesi” olarak sorumluluk üstlendi. Bu anlamlı adım sayesinde küçük Amina, düzenli barınma, gıda ve eğitim desteğine kavuşarak geleceğe umutla bakma imkânı bulacak. Hande Sezer, bu yolculuğun kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, çevresine de çağrıda bulundu: “Her birimizin desteği, bir çocuğun hayatını baştan aşağı değiştirebilir. Benim gibi sizler de koruyucu anne olarak yetimlerin hayatına dokunabilirsiniz.” AİP Vakfı, düzenli desteklerle yetimlerin yalnızca bugünü değil, yarınlarını da güvence altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Afrika hande sezer Parıltı Derneği Hane Group

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı, Prenses Akiko'yu ağırladı

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı misafir etti.

Güncel Karnı burnunda poz verdi

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner, Nişantaşı'nda ikizi Elif Boyner'e selam vererek karnı burnunda poz verdi.
Güncel Ailece kutlama...

Bettina Machler, kardeşi Urs Machler'in doğum gününü ailece yemek organize ederek kutladı.
Güncel Afrika'daki yetimlere umut taşıdı

Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, sivil toplum örgütüyle birlikte Afrika'ya giderek yardım kampanyalarına katıldı.

Jet Set Dua Lipa'nın New York şıklığı...

Dünya turnesine kısa bir ara veren ünlü şarkıcı Dua Lipa, New York'ta özel bir akşam yemeğine çıkarken şıklığıyla dikkat çekti.
Magazin Hattı “Su ile Hayata” Festivali...

QNB Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği'yle yürüttüğü “Su ile Hayata” projesi kapsamında düzenlenen Su Farkındalığı Festivali gerçekleşti.
Güncel 18. İstanbul Bienali başlıyor...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, kapılarını açıyor.

Davetler Dinçkök'ten “Yüzeyin Ötesinde” sergisi

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, “Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface” adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Güncel Boşanma sonrası Prag tatili...

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliklerini bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla çıktığı Prag tatilinden fotoğrafları paylaştı.
Güncel Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Davetler Sanat tutkunları sezonu açtı

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi Sound of Silence'ı ziyaret ettiler.

Güncel Sabancı, dostlarıyla bir araya geldi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci ve yakın dostlarıyla kahvaltıda buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.