Dinçkök'ten “Yüzeyin Ötesinde” sergisi

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, “Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface” adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 17 Eylül 2025 Çarşamba
EKAV/ Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, uluslararası alanda dikkat çeken çalışmalarıyla tanınan fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök’ü 18. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak “Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface” adlı solo sergisini Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluşturdu. Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimlerinden Caroline Koç, Ümit Boyner, Ayşe Boyner, Faruk Süren, Zeynep Çarmıklı gibi çok sayıda isim ziyaret etti. Küratörlüğünü Coşar Kulaksız’ın üstlendiği sergi, sanatçının uzun yıllardır süregelen çalışmalarının sonucunda yaşadığımız dünyaya olan tutkusunu ve sessiz sualtı dünyasının kırılganlığı gözler önüne seriyor. Sanatçı, her bir karede sualtı yaşamının yeryüzüyle kurduğu derin bağı gözler önüne sererken; sessizliğin hâkim olduğu bu gizemli dünyanın canlılarının var olma mücadelesini ve güçlü hikâyelerini yalnızca göstermeyi değil, izleyene derinden hissettirmeyi amaçlıyor. Dinçkök’ün objektifinden yansıyan karelerde derinlik, kırılganlık, yaşam, sessizlik ve umut bir araya geliyor. Ayşegül Dinçkök sergisine dair düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor: “Bu sergi benim sualtı yaşamına olan tutkumu ve nesli tükenmekte olan canlılara verilmiş sözlerimin görsellerle ifadesi olmakla birlikte, izleyiciyi yüzeyin ötesine bakmaya, suyun altındaki hayatın sessiz çığlığını duymaya ve bu güzellikleri korumanın önemini hissetmeye çağrı niteliğinde.” “Yüzeyin Ötesinde / Beyond the Surface”, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda doğaya duyarlılık ve çevresel farkındalık üzerine güçlü bir hatırlatma sunuyor. Sergi, izleyicileri sualtı yaşamının büyüleyici zenginliği ile karşılaştırırken, bu eşsiz dünyanın korunmasının gelecek ve yaşam üzerine ne kadar önemli etkileri olduğunu bir kere daha vurguluyor.

Onur AYDIN

Dinçkök'ten "Yüzeyin Ötesinde" sergisi

