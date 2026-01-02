Güncel

Koç, “Gastronomi ve Deniz” sergisini gezdi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti.

İş insanı Rahmi M. Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti. Sergiyi büyük bir ilgiyle gezen Koç’a ziyaretleri sırasında İYK Başkanı Billur Arıkan, Genel Sekreter Deniz Akyıldız, Viskomodor Koru Sarıkaya, Yönetim Kurulu üyesi Onur Sarıkaya, Sosyal Komite Başkanı Simla Okay eşlik etti. Sergide bulunan şeref defterine yazı yazan Rahmi Koç; yazdığı satırlarda, gastronomi ile denizi bir araya getiren böyle bir sergiyle ilk kez karşılaştığını, transatlantiklerdeki yaşam kültürünü yansıtan bu dönemin kendisi için her zaman hayranlık uyandırdığını ifade eden Koç; izahatlı gezmenin sergiyi daha da değerli kıldığını vurgulayarak, başta Deniz Akyıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.


