Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner, Nişantaşı'nda kız arkadeşi Elif Boyner'e selam vererek karnı burnunda poz verdi.
Giriş: 18 Eylül 2025 Perşembe
Karnı burnunda poz verdi
