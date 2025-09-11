Gate 27'de özel etkinlik

Disiplinler arası etkileşimi hedefleyen uluslararası bir konuk sanatçı programı olan Gate 27 yeni bir söyleşiye imza attı. Anna Rebecca Unterholzner ve Lama Hasan'ın yaptığı söyleşide sanata destek olan Melisa Hanım sosyal medya hesabından ' Gate 27’de geçirdikleri süreç boyunca yalnızca üretmediler; bizi de kendi sorularının içine davet ettiler – “Desen” adını verdikleri yapay zekâ destekli uygulama tam da bunu yapıyor: Hikâyelerimizi yakından tanıdığımız desenlerle harmanlayarak, geçmişle geleceği aynı yüzeyde buluşturuyor. Aidiyet ve doğa üzerine kişisel izlerimizi bırakırken, başkalarının izleriyle kesişiyoruz. Birlikte dokunmuş bir kumaş gibi..' açıklamasını yaparak fotoğraflarını paylaştı.