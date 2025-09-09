Soyadını değiştirdi...

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ergene, boşandıktan 6 gün sonra 'Özilhan' soyadını sildi.

Giriş: 09 Eylül 2025 Salı

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ERGENE, İZZET ÖZİLHAN

Soyadını değiştirdi...

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ergene, boşandıktan 6 gün sonra 'Özilhan' soyadını sildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Yılmaz Ailesi'nden eğitime destek

İş dünyası tanınmış isimleri Turgut Yılmaz tarafından Hatay'da yaptırılan A. Mesut Yılmaz Ortaokulu’nun açılışında bir araya geldi.

Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu

QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.
'Mikanos hatırası'

Neslihan Sabancı ve Çiğdem Sabancı birlikte Mikanos'ta tatil yaptı.
Sabancı'ya ailece kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, yeni yaşını ailesiyle birlikte yalı rıhtımında kutladı.
Soyadını değiştirdi...

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ergene, boşandıktan 6 gün sonra 'Özilhan' soyadını sildi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.