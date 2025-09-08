İş dünyasının genç ismi Allan Hakko'nun oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar sosyal medya hesabından romantik karelerini yayınladı.
Giriş: 08 Eylül 2025 Pazartesi
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
PELİN ULUKSAR
PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
Aşk dolu paylaşım...
İş dünyasının genç ismi Allan Hakko'nun oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar sosyal medya hesabından romantik karelerini yayınladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.