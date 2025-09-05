Sabancı, ayrılık sessizliğini bozdu

Yaklaşık üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ayrılığı gündemden düşmüyor. Havalimanında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sabancı "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı ama buna kimse saygı duymuyor" ifadelerini kullanırken "Bu şekilde biz bitirdik. Böyle bir karar aldık karşılıklı. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü bir şahıslarla ya da ailemle hiçbir alakası yok. Aileme yapılan, özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni çok üzüyor. Annemi de çok üzüyor. Kendisi de sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı." dedi. "Bizim Hande'yle çok güzel bir ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık." ifadelerini kullanan Sabancı ayrıca, "Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Anlıyorum, gündem olunmaya çalışılıyor. Birileri, yoruma açık bir durum olduğu için yorum yapıyor. Ama biraz saygısızca bir durum olmaya başladı." dedi. "Bir kere konuşuyorum daha da konuşmayacağım." diyengenç iş insanı ihanet hakkındaki iddialarına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Söylüyorum. Konunun üçüncü şahıslarla bir alakası yok. Konunun ailemle bir alakası yok. İlişkiler yaşanır. Devam eder ya da etmez. Bu iki kişinin kararıdır. Buna da saygı duyulmasını rica ediyorum" yanıtı verdi.