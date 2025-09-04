'Adada bir yaz ortası gecesi'

Cemiyet hayatının ünlü mimarlarından Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris, oğlu Renç Emre Uzan ve sevgilisi Eren Morova ile birlikte tatile çıktı. Kızı Yasmin, oğlu Emre ve erkek arkadaşı Eren Morova ile adada tatil yapan Alara Hanım, seyahatinden kareler paylaştı. Alara Koçibey'in çocuklarının ve erkek arkadaşının iyi anlaştığı takipçilerinin gözünden kaçmazken Alara Koçibey de kısa tatillerinden romantik kareler yayınladı. Koççibey adayı gezip, lezzetli yemeklerin tadına bakarak seyahatinin keyfini çıkardı.