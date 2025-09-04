Özilhan çifti boşandı!

Güncel

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti 14 yıllık evliliklerini resmi olarak bitirdi ve tek celsede boşandı. Doktorlar dizisinde oynayan Yasemin Özilhan, dizinin çekimlerinin yapıldığı hastanenin sahibi Anadolu Grubu Eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın iş insanı oğlu İzzet Özilhan'la tanışmış ve 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2012'de Emine ismini verdiği birinci kızını, 2013'te ise Ela ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı iddiaları geçtiğimiz gün ortaya atılmıştı. Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Yasemin Ergene, boşanmayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. "Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."


