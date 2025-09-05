Sabancılar'ın Artvin gezisi...

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı'nın yeni durağı Karadeniz oldu. Doğaya hayran olan Pınar Sabancı eşi İlhan Sabancı ve yakın arkadaşlarından Mert Gocay ile birlikte ormanda yürüyüş yaptı. Maçahel'de arıcılıkla ilgili bilgiler alıp bir köy evinde konaklayan Sabancılar, keyifli tatillerinden kareler yayınlamayı ihmal etmedi. Pınar Sabancı Karadeniz'deki tatilinden fotoğraflarını; Kafkas arısının diyarı Maçahel’de 250 yıllık ahşap bir konakta uyudum dün gece. Büyüleyici bir coğrafyada, harika sofralar ve sıcacık insanlarla çevriliyim burada… Karadeniz ne güzelsin' notuyla paylaştı.