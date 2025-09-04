Güncel

Güzide Duran: Boşanamıyorum

Fikret Orman'la aşkları dolu dizgin devam eden Güzide Duran eşi Adnan Aksoy'dan boşanamadığı için dert yanarak; "Özel hayata sahip olma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

Giriş: 04 Eylül 2025 Perşembe
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran, birkaç aydır, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Güzide Duran ile Fikret Orman, önce İstanbul'da bir mekân çıkışı, ardından da Bodrum'da görüntülendi. Güzide Duran, yasak ilişki yaşadığı yönündeki eleştirilere isyan etti. Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtti. Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" dedi. Güzide Duran, boşanma davasında adeta esir kaldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.

