İddiaları yalanladı!

Geçtiğimiz hafta üç yıllık ilişkilerini bitiren Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı. Ayrılık sonrası gündeme gelen iddialara göre; Hakan Sabancı, Hande Erçel’i Çinli model Jocelyn Chew ile aldattı. Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasına neden olarak gösterilen Jocelyn Chew, söz konusu iddiaları yalanlayarak; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok." açıklamasında bulundu.