Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta bitiren Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmalarına neden olarak gösterilen Çinli model Jocelyn Chew, iddiaları yalanladı.
Giriş: 03 Eylül 2025 Çarşamba
GENEL
İddiaları yalanladı!
