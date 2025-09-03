İddiaları yalanladı!

Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta bitiren Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmalarına neden olarak gösterilen Çinli model Jocelyn Chew, iddiaları yalanladı.

Giriş: 03 Eylül 2025 Çarşamba

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

GENEL

İddiaları yalanladı!

Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta bitiren Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmalarına neden olarak gösterilen Çinli model Jocelyn Chew, iddiaları yalanladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Caddelerde boy gösterdi

Rapçi ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisinde üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Rihanna, caddelerde boy gösterdi.

İddiaları yalanladı!

Üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta bitiren Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmalarına neden olarak gösterilen Çinli model Jocelyn Chew, iddiaları yalanladı.

Mucize'yi sahiplendi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Mucize isimli köpeği sahiplendiğini duyurdu.
'Her zaman yanında olacağız oğlum'

İş insanı Emil ve Şükran Güzeliş çifti oğulları Emil Ata'nın St. John’s Northwestern Academy okulunu kazandı.
Bodrum'da tekne tatili

Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraf karelerini İnstagram hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.