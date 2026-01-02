2025'e teşekkür etti

Jet Set

Ünlü model Gisele Bündchen, yeni bir bebek ve yeni bir evlilik sığdırdığı 2025'e Instagram paylaşımlarıyla teşekkür etti.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2025'in özeti niteliğinde paylaşım yaparken, ev hayatından kesitler sundu. Bündchen, yeni bir eş ve yeni bir bebek kazandığı yılı gözler önüne serdi. 45 yaşındaki Gisele Bündchen, kendisinin üçüncü, eşi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamilelik yolculuğunu ve bebeğiyle evde hallerini paylaştı. Bündchen, bebeğinin yüzünü net olarak göstermemeyi tercih etti. Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'den olan oğlu Benjamin ve kızı Vivian'ın yeni doğan erkek kardeşleriyle etkileşimlerine dair de ipuçları verdi. Gisele Bündchen, yeni yıl mesajında; "2025 yılı sona ererken kalbim dolu. Bu yıl derin dersler ve önemli bir gelişim getirdi. Yeniden anne olmak her şeyi yeniden şekillendirdi; zamanımı, önceliklerimi, kalbimi" ifadesini kullandı. Gisele Bündchen; "Beni kelimelerle tam olarak ifade edilemeyecek şekillerde değiştiren bu kutsal anlar için minnettarım. Teşekkürler, 2025. Bu yeni yıla minnet, sevgi ve gelecek için güvenle giriyorum" diye ekledi. Şubat ayında ilk çocukları dünyaya gelen Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin 3 Aralık'ta Florida'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

