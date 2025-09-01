Antik Tiyatro’da özel konser

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl, tarihin ve müziğin buluştuğu büyülü bir atmosferde kutlandı. Roma döneminden günümüze ulaşan ve Düzce’nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Konuralp Antik Tiyatrosu (Prusias ad Hypium), “Ezgilerden Bir Mozaik: Ceneviz İzlerinde Zafer Akşamı” konserine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz’in simge yapılarından biri olan antik tiyatroda binlerce müziksever 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir coşku ve sanatla bütünleştirerek kutladı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle; Türk müziğinin yaşatılması ve genç sanatçılara destek verilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Musıki Eğitim Vakfı tarafından düzenlendi. Konserde Türk müziğinin güçlü sesleri Neval Yaşasın ve Ezgi Köker sahne aldı. Yaşasın, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini güçlü yorumuyla seslendirirken; Köker, geleneksel ile moderni buluşturan tarzıyla izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı. Solistlere, Türk müziğinin usta icracılarından oluşan bir saz heyeti eşlik etti. Tuncay Tuncay (kanun), Murat Bağdatlı (ud), Özata Ayan (tanbur), Ahmet Yağmur Kucur (tanbur), Muhammed Ceylan (ney), Baturay Yarkın (piyano), Volkan Ertem (çello), Emre Elifoğlu (çello), Alper Asutay (keman), Seyithan Güzel (keman), İremnur Yaşar (kemençe), A. Ebru Şahinbaş (kemençe), Oktay Özerden (ritim) ve M. Salih Sırmaçekiç (ritim), geceye enstrümanlarıyla renk kattı. Sazendelerin yanı sıra, Furkan Soylu, Murat Avşar ve Bora Bulduk gibi değerli hanendeler de eserleri seslendirerek bu müzikal şöleni zenginleştirdi. Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya, vakfın yönetim kurulu üyesi, iş insanı Beyza Uyanoğlu, T-One Derneği Kurucu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Sanatsever iş insanı İpek Ilıcak Kayaalp da bu unutulmaz geceye katkı sundu.