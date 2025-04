Cemiyet hayatının tanınmış simaları Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel New York'ta bir araya geldi. Birlikte New York'un ünlü Times Meydanı'nı gezen yakın dostlar, akşam yemeğini de The Ritz Carlton New York otelinde yediler. Birlikte sık sık poz veren üçlü, seyahat karelerini sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmediler.