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Yeşilçam'ın unutulmaz ismine veda etti

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, vefatıyla derin üzüntü yaşadığı Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'a, birlikte çekildikleri fotoğraf karesiyle veda etti.

Giriş: 24 Mart 2025 Pazartesi
Yeşilçam'ın unutulmaz ismine veda etti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede cuma günü hayatını kaybetti. Vefatıyla iş, cemiyet ve sanat dünyasını hüzne boğan Usta sanatçının sevenlerinden Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, sosyal medya hesabından Akın için "Çok değerli sanatçımız, örnek insan, FİLİZ AKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çocuklarla, kadınlarla ilgili her türlü sorunları yakından takip eder ve bu konuda çalışanları yüreklendirir, desteğini çok açık gösterirdi… Nacizane BENİ her zaman yüreklendirmiştir. Duyarlılığı, nezaketi, zarafeti, güzelliği her zaman akıllarımızda yer bulucak. Hepimizin başı sağolsun. Filiz Hanımcım mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullanarak birlikte çekildikleri fotoğraf karesini paylaştı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir.

Demet Sabancı Çetindoğan Demsa Holding

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