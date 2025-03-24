Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, vefatıyla derin üzüntü yaşadığı Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'a, birlikte çekildikleri fotoğraf karesiyle veda etti.
Giriş: 24 Mart 2025 Pazartesi
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, FİLİZ AKIN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Yeşilçam'ın unutulmaz ismine veda etti
Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, vefatıyla derin üzüntü yaşadığı Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'a, birlikte çekildikleri fotoğraf karesiyle veda etti.
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