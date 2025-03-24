Yeşilçam'ın unutulmaz ismine veda etti

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, vefatıyla derin üzüntü yaşadığı Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'a, birlikte çekildikleri fotoğraf karesiyle veda etti.

Giriş: 24 Mart 2025 Pazartesi

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, FİLİZ AKIN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Yeşilçam'ın unutulmaz ismine veda etti

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, vefatıyla derin üzüntü yaşadığı Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'a, birlikte çekildikleri fotoğraf karesiyle veda etti.

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Yeşilçam'ın unutulmaz ismine veda etti

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, vefatıyla derin üzüntü yaşadığı Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'a, birlikte çekildikleri fotoğraf karesiyle veda etti.
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